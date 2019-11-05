Акционеры ВТБ утвердили выплату промежуточных дивидендов Минфину

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Собрание акционеров ВТБ утвердило выплату промежуточных дивидендов держателю привилегированных акций первого типа, то есть Минфину. Об этом говорится в сообщении банка.

Дивиденды будут выплачены из нераспределенной прибыли прошлых лет, Минфин получит 3,8 млрд руб.

В пресс-службе ВТБ сообщали, что выплата промежуточных дивидендов связана с передачей оборонных кредитов опорному банку военной промышленности — Промсвязьбанку. ВТБ был одним из крупнейших кредиторов оборонки, но из-за опасения вторичных санкций власти решили создать для кредитования ОПК специальный банк. На эту роль был выбран санированный Центральным банком Промсвязьбанк (ПСБ), который сейчас полностью принадлежит Росимуществу. Банки передают ПСБ свой портфель кредитов оборонным предприятиям.

ВТБ на основании распоряжения правительства (такие распоряжения не публикуются) уже передал ПСБ кредиты на 32,9 млрд руб., уточняли в пресс-службе банка. Вместе с долгами предприятий ВТБ передает и источник капитала — нераспределенную прибыль: ВТБ выплатит 3,8 млрд руб. в пользу Минфина, а тот в свою очередь пополнит на такую сумму капитал Промсвязьбанка. Замминистра финансов Алексей Моисеев еще в 2018 году говорил, что в случае госбанков передача капитала может проводиться через дивидендные выплаты.

Объем кредитов оборонно-промышленного комплекса составляет более 2 трлн руб., заявлял в июле курирующий эту сферу вице-премьер Юрий Борисов. Но часть этих кредитов предприятия погасить не смогут (речь идет о долгах на 600–700 млрд руб.). Борисов говорил «Ведомостям», что есть разные варианты работы с такими долгами, среди которых — списание задолженности и прямая докапитализация предприятий из бюджета.