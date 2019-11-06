ВТБ анонсировал новое снижение ставок по ипотеке

ВТБ до 10 ноября намерен снизить ставки по ипотеке на 0,4 п.п., сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Печатников, передает корреспондент РБК.

По базовым программам ставки составят от 8,6% годовых, по рефинансированию — от 9%. С начала этого года ВТБ уже трижды смягчал условия по ипотечному кредитованию, снижая ставки. «Наша задача — снизить ипотечную ставку ниже 9% годовых», — сказал Печатников.

В конце октября Центральный банк опустил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п., до 6,5% годовых — такими темпами регулятор не снижал ее с 2017 года. Смягчать денежно-кредитную политику ЦБ вынудило замедление инфляции: еще в начале года он ждал резкого разгона цен (до 5-5,5%), но этот прогноз не сбылся. К концу октября инфляция замедлилась до 3,8% в годовом выражении, упав ниже таргета ЦБ, который составляет 4%.

Согласно нацпроекту по доступности жилья, средняя ставка по ипотеке должна достичь 8,9% уже в 2019 году. Однако по состоянию на сентябрь она достигла только 9,63%. Вице-премьер Виталий Мутко, который курирует жилищный нацпроект, говорил, что власти готовы пересмотреть целевые показатели и зафиксировать цель по средневзвешенной ставке на 2019 год на уровне 10,1%. В правительстве отмечали, что это вызвано общей макроэкономической ситуацией.