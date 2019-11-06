ВТБ анонсировал новое снижение ставок по ипотеке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 63,59 (+0,34) Quote, 12:42
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 70,43 (+0,01) Quote, 12:42
Кремль подтвердил получение прошения о помиловании от норвежского шпиона Политика, 13:04 Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев Общество, 13:03 «Формула-1» назвала справедливым наказание Квята на двух этапах подряд Спорт, 13:03 В МИД заявили об отказе работать с США по сирийской нефти Политика, 13:00 Лавров увидел попытку ввести цензуру в ограничениях для СМИ из России Политика, 12:54 «Россети» повысят планку по выплате дивидендов Финансы, 12:49 Мосгорсуд подтвердил родительские права пришедших на митинг с ребенком Общество, 12:45 Самые интересные русскоязычные подкасты Партнерский материал, 12:44 Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе Общество, 12:38 О главном в строительстве и недвижимости Pro, 12:30 Факелы и чучело Джонсона: как британцы отпраздновали Ночь костра Общество, 12:22  «Bitcoin подорожает на 80% до конца года»: криптовалюте пообещали рост Крипто, 12:17 Футболист «Зенита» объявил об уходе из сборной Украины из-за политики Спорт, 12:14 Тишина, покой и звукоизоляция: как оградиться от лишнего шума. Карточки РБК и ROCKWOOL, 12:14
Финансы ,  
0 
ВТБ анонсировал новое снижение ставок по ипотеке

ВТБ до 10 ноября намерен снизить ставки по ипотеке на 0,4 п.п., сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Печатников, передает корреспондент РБК.

По базовым программам ставки составят от 8,6% годовых, по рефинансированию — от 9%. С начала этого года ВТБ уже трижды смягчал условия по ипотечному кредитованию, снижая ставки. «Наша задача — снизить ипотечную ставку ниже 9% годовых», — сказал Печатников.

В конце октября Центральный банк опустил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п., до 6,5% годовых — такими темпами регулятор не снижал ее с 2017 года. Смягчать денежно-кредитную политику ЦБ вынудило замедление инфляции: еще в начале года он ждал резкого разгона цен (до 5-5,5%), но этот прогноз не сбылся. К концу октября инфляция замедлилась до 3,8% в годовом выражении, упав ниже таргета ЦБ, который составляет 4%.

Согласно нацпроекту по доступности жилья, средняя ставка по ипотеке должна достичь 8,9% уже в 2019 году. Однако по состоянию на сентябрь она достигла только 9,63%. Вице-премьер Виталий Мутко, который курирует жилищный нацпроект, говорил, что власти готовы пересмотреть целевые показатели и зафиксировать цель по средневзвешенной ставке на 2019 год на уровне 10,1%. В правительстве отмечали, что это вызвано общей макроэкономической ситуацией.

Теги: ВТБ, ипотека
Материалы по теме
Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке
Экономика
ЦБ оценил доступность ипотеки для семей в зависимости от количества детей
Финансы
Первый из крупных банков опустит базовую ставку по ипотеке ниже 9%
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter