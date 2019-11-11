Глава Минпромторга заявил о недоливе бензина на каждой пятой АЗС

В 2019 году на российских АЗС недолив топлива обнаружили в 20% случаев. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, сейчас Росстандарт проводит плановые и внеплановые проверки недолива топлива на станциях в присутствии их представителей. «Даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев», — сказал Мантуров.

Он отметил, что одна из мер для борьбы с проблемой — обновление ГОСТов для топливораздаточного оборудования на колонках, установленных еще в советское время. По его словам, в разработке нового стандарта примут участие представители топливного рынка, новые показатели планируют утвердить в первом полугодии 2020 года.

Еще один способ предотвратить недолив топлива, считает Мантуров, — введение штрафов за такие действия (1% от выручки за год или часть года недоливающей топливо АЗС, но не мене 500 тыс. руб.). За повторное нарушение, по его словам, могут оштрафовать уже на 3% от суммы выручки, но на сумму не менее 2 млн руб.