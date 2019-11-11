Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 63,91 (+0,18) Quote, 14:23
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 70,48 (+0,05) Quote, 14:23
СПбГУ объявил о прекращении отношений с подозреваемым в убийстве доцентом Общество, 17:58 ВТБ полностью выйдет из состава акционеров Viacom Бизнес, 17:52 Ушаков оценил возможность проведения саммита в «нормандском формате» Политика, 17:45 Умер режиссер Роман Хрущ Общество, 17:45 Как полностью отказаться от курения и избавиться от его вредного влияния РБК Стиль и CHN, 17:39 Глава Минпромторга заявил о недоливе бензина на каждой пятой АЗС Общество, 17:35 AP узнало о роли Перри в сделке между властями Украины и компанией из США Политика, 17:34 Когда Китай запустит свою криптовалюту: глава HCM Capital назвал сроки Крипто, 17:32 «Газпром» сдал «Маршала Василевского» в аренду трейдеру Gunvor Бизнес, 17:22 Суд отпустил девелопера Худояна под домашний арест Общество, 17:22 Почитай старших: что читают русские рэперы РБК и Билайн, 17:19 Bloomberg узнал о запрете IGTV-видео про выборы топ-блогерам в Instagram Технологии и медиа, 17:13 Подозреваемый в убийстве доцент намекнул на нападение на него с ножом Общество, 17:08 Суд арестовал историка Соколова по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Общество, 17:07
Общество ,  
0 
Глава Минпромторга заявил о недоливе бензина на каждой пятой АЗС

В 2019 году на российских АЗС недолив топлива обнаружили в 20% случаев. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, сейчас Росстандарт проводит плановые и внеплановые проверки недолива топлива на станциях в присутствии их представителей. «Даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев», — сказал Мантуров.

Он отметил, что одна из мер для борьбы с проблемой — обновление ГОСТов для топливораздаточного оборудования на колонках, установленных еще в советское время. По его словам, в разработке нового стандарта примут участие представители топливного рынка, новые показатели планируют утвердить в первом полугодии 2020 года.

Общество
Росстандарт выявил недолив на каждой пятой АЗС

Еще один способ предотвратить недолив топлива, считает Мантуров, — введение штрафов за такие действия (1% от выручки за год или часть года недоливающей топливо АЗС, но не мене 500 тыс. руб.). За повторное нарушение, по его словам, могут оштрафовать уже на 3% от суммы выручки, но на сумму не менее 2 млн руб.

Штрафы за недолив топлива планировали ввести в обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В конце октября законопроект вернули в Минпромторг из-за того, что новый КоАП пока не готов, а законопроекты, предполагающие изменение кодекса в его нынешней редакции, вносить запрещено.

О недоливе топлива на каждой пятой колонке в России Росстандарт сообщал в сентябре. В проверке участвовали 200 заправок (государственных и независимых), а нарушения были обнаружены в 39 случаях. Позже ведомство предложило скорректировать методики и проверять не отдельные бензоколонки, а систему заправки в целом.

Теги: Денис Мантуров, недолив, топливо, АЗС
Материалы по теме
Власти решили отложить введение штрафов за недолив топлива на АЗС
Общество
Владельцы АЗС не нашли смысла в идее Росстандарта по борьбе с недоливом
Общество
Росстандарт предложил новый метод борьбы с недоливом топлива на АЗС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter