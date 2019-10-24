СМИ узнали о планах отложить введение штрафов за недолив топлива на АЗС

С изменениями решили повременить до вступления в действие нового Кодекса об административных правонарушениях

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Штрафы за недолив топлива на АЗС, которые предлагалось обсудить в Государственной думе уже этой осенью, могут появиться в Кодексе об административных правонарушениях лишь в 2021 году. Как сообщает газета «Известия», соответствующий законопроект правительство вернуло в Министерство промышленности и торговли.

Объясняется это тем, что сейчас ведется разработка нового Кодекса (предполагается, что он вступит в действие 1 января 2021 года), а пока документ не готов, в кабинет министров не могут вноситься проекты федеральных законов, которые предполагают изменения в нынешней редакции КоАП.

В целом же идею ужесточения штрафа за недолив топлива заинтересованные министерства поддержали. Сейчас наказание за недолив топлива грозит штрафом от 50 тыс. до 100 тыс. для юридических лиц. Новое предложение заключается в том, чтобы штраф составлял 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей. В случае повторного нарушения он вырастет до 3%, но не менее 2 млн рублей.

20 октября глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью «Российской газете» указал, что недолив на АЗС в основном происходит из-за манипуляций с программным обеспечением на ТРК. «Программа может быть настроена так, что на любом пистолете устанавливается конкретный процент недолива», — отметил чиновник.

Он указал, что необходимо изменить устаревшие стандарты проверки топливораздаточных колонок: проверять всю измерительную систему, в том числе в связке с оператором на кассе.