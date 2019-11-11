Минздрав отреагировал на попадание России в десятку самых пьющих стран

Россия попала в десятку рейтинга самых пьющих стран Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) из-за того, что при его составлении использовались устаревшие данные. Об этом написал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале.

«Должен сказать, что эксперты организации сравнивали данные 2017 года. Но если бы были взяты цифры за 2018 год, то наша страна была бы за пределами первой десятки», — заявил он.

Салагай отметил, что в 2018 году потребление алкоголя в России составило 9,3 л. В рейтинге же страна заняла седьмое место с показателем 11,1 л на человека в год.

Он также добавил, что исследование ОЭСР показало самое большое снижение потребления с 2007 года, что подтверждает эффективность российской антиалкогольной политики.