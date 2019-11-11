Эксперты назвали самые «пьющие» страны мира

Литва стала страной с наиболее высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения. Об этом свидетельствуют материалы публикации (*pdf) Health at a Glance Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР).

По данным организации, в среднем жители Литвы употребляют 12,3 литра алкоголя в год. На втором месте располагается Австрия (11,8 литра), третье место занимает Франция (11,7). В первую пятерку также вошли Чехия (11,6) и Люксембург (11,3).

Россия занимает в рейтинге седьмое место с показателем 11,1 литра. Как следует из материалов доклада, самым «непьющим» государством оказалось население Индонезии (0,3 литра) и Турции (1,4).

Ранее эксперты ВОЗ назвали Литву самой пьющей европейской страной. По данным исследования, в стране выпивают в среднем 15 л спирта на человека в год. Литва также становилась наиболее пьющей страной в мире в 2017 году.