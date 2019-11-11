Синоптик пообещал москвичам температуру выше нормы

Погода в столичном регионе 11 ноября будет теплой. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На Москву и область окажет влияние теплый сектор циклона, который образовался над северо-западной частью России. «В Москве ожидается плюс 8–10 градусов, по области — плюс 6–11 градусов. Такие значения на 7–8 градусов выше климатической нормы», — сообщил Леус.

При этом он отметил, что жителей столицы ждет облачность, а во второй половине дня могут пройти дожди и морось. Метеорологи прогнозируют южный ветер скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление будет падать. «К вечеру барометры в Москве покажут 744 мм ртутного столба, что немного меньше нормы», — сказал синоптик.

О том, что в столичном регионе будет тепло, а метеорологическая зима переносится на конец месяца, синоптики сообщали 10 ноября. В Центральную Россию пришло черноморское тепло с высокой влажностью. Из-за этого в Москве и регионе в ближайшие дни будут дожди, морось и туман.