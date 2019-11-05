Державшийся 140 лет температурный рекорд побит в Москве

К полудню вторника воздух в Москве прогрелся до 10,6 градуса, что стало абсолютным рекордом для 5 ноября за всю историю наблюдений

Фото: Максим Блинов / ТАСС

Синоптики зафиксировали в Москве новый температурный рекорд. К полудню вторника воздух в Москве прогрелся до плюс 10,6 градуса, такой температуры 5 ноября не было ни разу за всю историю наблюдений, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Это на 0,3 градуса выше рекорда. Сегодняшний день стал самым теплым почти за 140-летнюю историю наблюдений за погодой в Москве. Каково точное значение рекорда, мы узнаем лишь после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров», — пояснил Леус.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал возможность того, что установленный 5 ноября 1922 году рекорд (плюс 10,3 градуса) будет побит.

«Это аномальное тепло, на десять градусов выше нормы», — говорил Тишковец.

Портал «Метеовести», на котором публикуются прогноз погоды и новости от «Фобоса», отмечает, что потепление в европейской части России во вторник вышло на пик благодаря шторму «Амели».