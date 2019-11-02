Российские журналисты пострадали при разгоне митинга в Гонконге

Журналисты телеканала RTVi пострадали от действий полицейских во время разгона митинга в Гонконге. Об этом сообщается на сайте канала.

Как следует из сообщения, корреспондент RTVi Сергей Морозов и оператор Александр Науменко поехали в Гонконг, чтобы снять специальный репортаж о проходящих там протестах. Инцидент произошел в расположенном на севере города парке Виктория во время несогласованного антиправительственного митинга, в ходе которого силовики применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Морозов сообщил, что ему в лицо случайно плеснули из баллончика после того, как он снял противогаз.

«Попали в глаза, поэтому минут 20 приходил в себя», — заявил Морозов, также сообщив, что оператору Александру Науменко нанесли несколько ударов дубинкой.

Акции протеста в Гонконге продолжаются на протяжении нескольких месяцев. Причиной выхода граждан на улицу стали поправки в закон, позволяющие выдавать подозреваемых в преступлениях материковому Китаю. Позже власти официально отозвали законопроект, но протестные акции не прекратились. Митингующие требуют провести демократизацию выборной системы и освободить арестованных участников протестов.