Трамп назвал «очень плохим шагом» обогащение урана Ираном

Президент США Дональд Трамп назвал «очень плохим шагом» для отношений между Вашингтоном и Тегераном решение Ирана об обогащении урана. Об этом американский президент сообщил в своем Twitter.

«По имеющейся у нас информации и согласно нашему мнению, Иран обогащает и обогощал уран. Это было бы очень плохим шагом!», — написал Трамп. Вместе с тем глава США заявил, что «очень позитивным шагом» был бы возврат «похищенного бывшего агента ФБР Роберта Левинсона», который пропал в Иране в 2007 году.

Ранее в Госдепе США сообщили, что расширение Тегераном деятельности по обогащению урана в нарушение ключевых ядерных обязательств является «большим шагом в неверном направлении».

5 ноября президент Ирана Хасан Роухани заявил, что о начале закачки газа в центрифуги на заводе по обогащению урана в Фордо. При этом он сообщил, что эти шаги остаются «обратимыми». По его словам, Иран готов вести переговоры с «Группой шести» (США, Францией, Великобританией, Германией, Россией и Китаем), если США вернутся к соглашению и снимает санкции.