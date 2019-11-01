Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».

«Подобные заявления — это просто сотрясание воздуха. Позиция России и реальность всем хорошо известна», — сказала Захарова.

Ранее Комиссия НАТО — Украина опубликовала заявление Североатлантического альянса с призывом вернуть Украине контроль над Крымом. Так Россия докажет приверженность международным соглашениям, утверждалось в заявлении.

По словам члена комитета Совета Федерации по безопасности Франца Клинцевича, Украину и США больше беспокоят военные возможности России, так как «тот, кто владеет полуостровом, — владеет Черным морем».