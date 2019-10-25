Бундестаг отклонил предложение о постепенном снятии санкций против России

Бундестаг отклонил предложение Левой партии содействовать смягчении санкций в отношении России. Об этом сообщается на сайте немецкого парламента.

Как следует из текста сообщения, фракция «левых» предлагала федеральному правительству на уровне Евросоюза содействовать шагам по недопущению повторного продления антироссийских санкций. По мнению авторов инициативы, ограничительные меры не способствуют достижению цели, бессмысленные с точки зрения экономики и «скорее вызывают новые проблемы», чем решают их.

В повестке дня заседания также значилось предложение фракции партии «Альтернатива для Германии» «За новую политику в отношении России — кооперация вместо конфронтации», содержавшее меры по укреплению сотрудничества с Москвой. Оно также было отклонено.

Депутаты бундестага призвали к смягчению антироссийских санкций в конце сентября. Ограничительные меры раскритиковали председатель парламентской комиссии по экономике и энергетики Клаус Эрнст и исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

Европейский союз ввел санкции против Москвы в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, они не раз продлевались и расширялись.