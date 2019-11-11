Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 08 ноя, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 08 ноя, 12:20
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Главное Политика, 03:29 Американские СМИ назвали "худший кошмар" для России и Китая Политика, 03:25 Экс-ректора ДВФУ приговорили к 7 годам лишения свободы Общество, 03:24 Венесуэла и Куба назвали госпереворотом отставку Моралеса Политика, 03:11 СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту Общество, 03:08 Мазур впервые прокомментировал свое задержание в Польше по запросу России Политика, 02:57 Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2 Экономика, 02:47 Как устроен уличный бизнес «на колесах»: все про фудтраки и автолавки РБК и ГАЗ, 02:46 Вторая вице-спикер сената Боливии заявила о переходе к ней власти Политика, 02:42 Соцпартия Испании одержала победу на парламентских выборах Политика, 02:27 В Киеве объяснили «зомбированием» доверие жителей ДНР к Путину Политика, 02:15 На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова Общество, 01:55 Ляшко заявил о решении Киева прекратить закупать электроэнергию у России Политика, 01:53 Вице-президент Боливии объявил о своей отставке Политика, 01:39
Политика ,  
0 
Мазур впервые прокомментировал свое задержание в Польше по запросу России

Задержанный по запросу России один из бывших лидеров запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО Игорь Мазур, позже переданный на поруки генкосулу Украины в Люблине, заявил, что Интерпол «сдался» под натиском России и внес в свою базу фигурантов уголовного дела, возбужденного в России. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Люблине, трансляцию вело агентство «Укринформ».

Мазур заявил, что украинские пограничники не предупреждали его, что он числится в базе Интерпола. Он также отметил, что был в Польше в прошлом и позапрошлом году.

Политика
Посол Украины раскрыл план защиты задержанного по запросу России Мазура

Ранее польские власти передали Мазура на поруки генеральному консулу Украины в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет жить в здании генконсульства.

9 ноября экс-лидера запрещенной в России украинской националистической организации УНА-УНСО, действующего сотрудника секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура задержали в Польше по запросу России. В 2014 году Следственный комитет России завел против него, а также других членов организации, по ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ (создание вооруженной банды или руководство ею).

Теги: Польша, задержание, Украина
Материалы по теме
Польша ответила на задержание украинца Мазура по запросу России
Политика
Посол Украины раскрыл план защиты задержанного по запросу России Мазура
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter