Мазур впервые прокомментировал свое задержание в Польше по запросу России

Задержанный по запросу России один из бывших лидеров запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО Игорь Мазур, позже переданный на поруки генкосулу Украины в Люблине, заявил, что Интерпол «сдался» под натиском России и внес в свою базу фигурантов уголовного дела, возбужденного в России. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Люблине, трансляцию вело агентство «Укринформ».

Мазур заявил, что украинские пограничники не предупреждали его, что он числится в базе Интерпола. Он также отметил, что был в Польше в прошлом и позапрошлом году.

Ранее польские власти передали Мазура на поруки генеральному консулу Украины в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет жить в здании генконсульства.

9 ноября экс-лидера запрещенной в России украинской националистической организации УНА-УНСО, действующего сотрудника секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура задержали в Польше по запросу России. В 2014 году Следственный комитет России завел против него, а также других членов организации, по ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ (создание вооруженной банды или руководство ею).