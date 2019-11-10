Польша передала задержанного украинца Мазура на поруки консулу

Польские власти передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине задержанного по запросу России, одного из бывших лидеров запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО Игоря Мазура. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

«На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он (Игорь Мазур) будет проживать в Генеральном консульстве», — написала она.

Денисова также добавила, что суд по избранию меры пресечения Мазуру не состоится.

Ранее украинский омбудсмен писала, что заседание суда в Люблине должно было состояться в воскресенье, 10 ноября, в 16:00 (18:00 мск).

Бывший лидер запрещенной в России украинской националистической организации УНА-УНСО и действующий сотрудник секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игорь Мазур был задержан накануне, 9 ноября, в Польше по запросу России.