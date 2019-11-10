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Посол Украины раскрыл план защиты задержанного по запросу России Мазура

Посол Украины в Польше Андрей Дещица раскрыл тактику защиты задержанного по запросу России ветерана Донбасса и сотрудника секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Об этом он написал в своей странице в Facebook.

По его словам, на место задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине. В ближайшие дни он должен принять участие в судебном заседании, на котором должны принять решение о временной мере пресечения по содержанию его в Польше. Кроме того, Дещица заявил о намерении обратиться в суд с просьбой взять задержанного на поруки и освободить из-под стражи.

Кроме того, посол сообщил, что ведомство находится в постоянном контакте с семьей Мазура, с Министерством иностранных дел Польши, польским сеймом, омбудсменом и общественными деятелями.

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Игоря Мазура задержали 9 ноября в Польше, на пограничном пункте Дорогуск, по запросу России. Ранее он был одним из лидеров запрещенной в России украинской националистической организации УНА-УНСО. В 2014 году СК России возбудил против него и ряда членов УНА-УНСО и «Правого сектора» (также запрещен в России) уголовное дело. Их заподозрили в создании или руководстве вооруженной бандой (ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ).

Теги: Украина, посол, задержание
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