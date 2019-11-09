Киев сообщил о задержании в Польше националиста по запросу России

На приграничном пункте Дорогуск в Польше по запросу России задержан ветеран Донбасса и сотрудник секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игорь Мазур. Об этом сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова в своем Facebook.

Запись в facebook пользователя denisovaombudsman

По ее словам, к Мазуру не пускают адвоката и украинского консула. 11 ноября в польском Хелме должно состояться судебное заседание, на котором будет решен вопрос о взятии Мазура под стражу и дальнейшей экстрадиции в Россию. Денисова призвала украинский МИД сделать все возможное для его скорейшего освобождения.

Игорь Мазур — в прошлом один из лидеров украинской националистической организации УНА-УНСО, запрещенной в России. В 2014 году он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом России против ряда членов УНА-УНСО и «Правого сектора» (также запрещен в России). Они подозреваются в создании или руководстве вооруженной бандой (ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ).