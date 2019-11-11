В ДНР сообщили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ

В ДНР сообщили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ

Националисты из запрещенной на территории России экстремистской организации «Правой сектор» обстреляли автомобиль украинских силовиков «Урал», двигавшийся от участка отведения сил «Петровское — Богдановка» в Донбассе. Об этом сообщается в экстренном заявлении Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

Как следует из текста сообщения, автомобиль вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли двумя выстрелами из РПГ-18 «Муха» в районе находящегося под контролем Киева населенного пункта Новогнатовка. В результате обстрела четыре военнослужащих получили ранения, один умер на месте.

В Народной милиции ДНР призвали миссию ОБСЕ обратить внимание на инцидент как на подтверждение дестабилизации обстановки националистами, отметив, что командование операции объединенных сил не способно контролировать обстановку в районе разведения сил.

Ранее в ДНР сообщили, что утром 10 ноября украинские силовики из стрелкового оружия обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.