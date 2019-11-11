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Политика ,  
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В ДНР сообщили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ

Националисты из запрещенной на территории России экстремистской организации «Правой сектор» обстреляли автомобиль украинских силовиков «Урал», двигавшийся от участка отведения сил «Петровское — Богдановка» в Донбассе. Об этом сообщается в экстренном заявлении Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

Как следует из текста сообщения, автомобиль вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли двумя выстрелами из РПГ-18 «Муха» в районе находящегося под контролем Киева населенного пункта Новогнатовка. В результате обстрела четыре военнослужащих получили ранения, один умер на месте.

В Народной милиции ДНР призвали миссию ОБСЕ обратить внимание на инцидент как на подтверждение дестабилизации обстановки националистами, отметив, что командование операции объединенных сил не способно контролировать обстановку в районе разведения сил.

Ранее в ДНР сообщили, что утром 10 ноября украинские силовики из стрелкового оружия обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.

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В ДНР заявили об окончании отвода войск в Петровском

9 ноября в ДНР сообщили об окончании вывода войск самопровозглашенной республики из Петровского. Процесс разведения должен был начаться 4 ноября, однако Киев решил пересмотреть дату из-за обстрелов, произошедших 30 октября.

Отвод сил и средств от линии соприкосновения в Петровском и Золотом — условие проведения саммита «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция). На нем в рамках подписанной «формулы Штайнмайера» должны быть приняты решения о дальнейшем урегулировании ситуации в Донбассе.

Теги: ДНР, ВСУ
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