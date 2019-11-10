В ДНР сообщили об обстреле Петровского украинскими военными

Украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском утром 10 ноября, сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Telegram.

В центре уточнили, что обстрел произошел В 09:46 по местному времени(10:46 мск) из подконтрольного Киеву села Богдановка.

9 ноября в ДНР заявили о завершении отвода своих войск из Петровского. Он был полностью окончен в 15:00 по местному времени (16:00 мск). Представитель ДНР сообщал, что ВСУ также заявили о завершении процесса, но им потребуется еще два дня для устранения всех нарушений. Отвод сил в Петровском начали 9 ноября в 12:00 по местному времени (13:00 мск). Изначально оно должно было состояться 4 ноября, но дату перенесли по решению Киева из-за обстрелов.

Разведение сил и средств в Золотом и Петровском проходит согласно минским договоренностям.