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Сосед подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ сообщил детали преступления

Сосед доцента СПбГу Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал о подробностях преступления. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам мужчины, около четырех часов ночи Соколов стал выносить из квартиры части тела девушки. Во время одной из ходок находившийся в состоянии алкогольного опьянения доцент упал в реку. Один из прохожих помог Соколову выбраться из воды, после чего обнаружилось содержимое пакетов.

«Голова осталась в квартире, в дальней комнате», — сообщив сосед доцента, отметив, что Соколов не успел вынести ее из квартиры.

Доцента СПбГУ Олега Соколова, специализирующегося на истории Франции эпохи Наполеона, задержали в субботу, 9 ноября, на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. В момент задержания он пытался утопить чемодан, в котором лежали две отрезанные женские руки. Позднее в квартире доцента обнаружили остальные части тела женщины и окровавленную пилу. Как сообщил РБК брат убитой девушки, накануне убийства между Анастасией Ещенко и Олегом Соколовым возник конфликт на почве ревности.

После допроса в СКР Соколова отправили в изолятор временного содержания. Суд изберет доценту меру пресечения в понедельник, 11 ноября.

Теги: убийство, СПбГУ
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