Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ увезли из больницы на допрос

Доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней выпускницы университета Анастасии Ещенко, увезли из больницы на допрос в СКР. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката ученого Александра Почуева.

«Сейчас моего подзащитного конвоируют в следственную часть», — заявил он, добавив, что допрос будет проводиться в присутствии адвоката.

Почуев также добавил, что сторона защиты не будет требовать проведения выездного заседания суда в понедельник, так как состояние подозреваемого, поступившего ранее в больницу с переохлаждением, удовлетворительное. Утром в воскресенье в справочной Мариинской больницы РБК сообщили, что Олег Соколов находится в тяжелом состоянии, после того как его вытащили из воды реки Мойки. Следователи допускали, что из-за этого возможно проведение выездного заседания суда, на котором следствие планировало попросить арестовать подозреваемого.

Доцента СПбГУ Олега Соколова, специализирующегося на истории Франции, задержали 9 ноября на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, когда он пытался утопить рюкзак с двумя отрезанными женскими руками. Его вытащили из воды и госпитализировали с переохлаждением. Другие части тела убитой женщины и окровавленную пилу обнаружили в его квартире.