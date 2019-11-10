В Приморье начался выпуск последней группы белух из «китовой тюрьмы»

Выпуск последней группы белух, ранее незаконно содержавшихся в китовой тюрьме», начался в бухте Успения в Приморском крае. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на эксперта Greenpeace России Оганеса Таргуляна.

Он отметил, что научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» с 18 белухами пришло в бухту и присоединилось к судну «Зодиак», на котором из «китовой тюрьмы» транспортировали 13 белух.

Выгрузка и выпуск белух с «Зодиака» началась в 9.00 (2.00 мск). При выпуске присутствовал катер береговой охраны, находящийся на месте выпуска.

Ранее 8 ноября в Японское море выпустили 19 белух.

О нахождении в «китовой тюрьме» в бухте Средней 90 белух и 11 косаток, принадлежащих ООО «Афалина», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Белый Кит» и ООО «Сочинский дельфинарий», стало известно в ноябре 2018 года. Они предназначались на продажу в иностранные океанариумы. Впоследствии суд запретил транспортировать или продавать их, были возбуждены дела о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.