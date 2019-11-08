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В Японском море начался выпуск 19 белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

В Японском море начался выпуск 19 белух, которые ранее незаконно содержались в «китовой тюрьме» в Приморье.Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя тихоокеанского филиала Всероссийского института океанографии.

Вне воли остается еще 31 белуха. Погрузка животных осуществляется на научно-исследовательское судно «Зодиак» в бухте Средней. Специалисты отмечают, что перед выпуском к белухам крепятся специальные спутниковые метки, позволяющие следить за их дальнейшим перемещением в воде.

6 ноября сообщалось, что погрузка животных в Приморской бухте Средняя была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.

В ноябре 2018 года стало известно о том, что в бухте Средняя на Камчатке находятся 90 белух и 11 косаток, принадлежащих ООО «Афалина», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Белый Кит» и ООО «Сочинский дельфинарий». В «Гринпис России» заявили, что животных намереваются продать в Китай, после чего Владивостокская природоохранная прокуратура начала проверку. Позднее Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за незаконного вылова и жестокого обращения с животными.
 

Теги: белухи, Японское море
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