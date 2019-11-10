Китайские СМИ спрогнозировали захват Калининградской области за два дня

Силы НАТО способны будут захватить территорию Калининградской области в случае конфликта альянса с Россией в Прибалтике за двое суток. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте китайского портала Eastday.com.

Автор материала считает, что российские военные смогут нанести удар по пяти-восьми столицам, что автоматически повысит уровень конфликта с регионального до глобального.

В тексте статьи не уточняется конкретная причина, которая стала бы послужить поводом для конфликта.

В конце октября американский исследовательский фонд Jamestown Foundation обнародовал план захвата территории Калининграда в случае конфликта России с НАТО. Автором 54-страничного доклада стал старший научный сотрудник фонда Ричард Хукер, который основывался на том, что Россия попытается провести ограниченную военную операцию по захвату Эстонии, Латвии и Литвы. Предположив, что в итоге российское наступление на Ригу завязнет под Даугавпилсом, а в конфликт окажутся втянуты в том числе Финляндия и Швеция, автор посчитал, что в случае сплоченного ответа НАТО за 14 дней российской армии не удастся занять столицы прибалтийских республик. Более того, Хукер выразил уверенность в том, что что вступившая в конфликт при поддержке США Польша не только удержит Сувалки, но в ходе контрнаступления захватит Калининград и вынудит российский флот уйти из Балтийска в Санкт-Петербург.

Впоследствии губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя данный план, назвал его «американской глупостью».

«Я устал комментировать американские глупости. У них есть знаменитая премия «Небьюла» за фантастическую литературу — мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво», — заявил Алиханов в беседе с РБК.