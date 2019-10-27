Губернатор Алиханов предложил выдать премию за план захвата Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал фантастическим прогноз о том, что Россия может напасть на Эстонию и Литву и при этом потеряет Калининградскую область

План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда во время столкновения со странами НАТО, является «американской глупостью», заявил в разговоре с РБК Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Так он ответил на сценарий конфликта, который был изложен в докладе американского исследовательского фонда Jamestown Foundation.

«Я устал комментировать американские глупости. У них есть знаменитая премия Небьюла за фантастическую литературу — мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво», — сказал он РБК.

Сценарий войны в Прибалтике опубликован на сайте Jamestown Foundation. Его автор — научный сотрудник Ричард Хукер — основывался на том, что Россия попытается провести ограниченную военную операцию по захвату Эстонии, Латвии и Литвы. Предположив, что в итоге российское наступление на Ригу завязнет под Даугавпилсом, а в конфликт окажутся втянуты в том числе Финляндия и Швеция, автор посчитал, что в случае сплоченного ответа НАТО за 14 дней российской армии не удастся занять столицы прибалтийских республик. Более того, Хукер уверен, что вступившая в конфликт при поддержке США Польша не только удержит Сувалки, но в ходе контрнаступления захватит Калининград и вынудит российский флот уйти из Балтийска в Санкт-Петербург. Без захвата Калининграда воздушное господство в регионе не получить, считает автор.

Хукер в своем сценарии описал переброску на фронт разных частей российской армии и армий союзников, увидел возможности для уничтожения наступающих российских танков при помощи вертолетов Apache.

«Несмотря на пропаганду, российские лидеры всегда будут помнить, что именно они начали конфликт, полагаясь на слабость НАТО. Они не будут рисковать ядерным конфликтом ради Калининградской области, которой завладели лишь после 1945 года», — уверен Хукер.