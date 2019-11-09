Москва выразила надежду на вечное отсутствие ядерного оружия у Ирана

Ситуация с иранской ядерной программой вызывает озабоченность Москвы. Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

Он рассказал, что обсудил с замминистра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи тему Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ситуацию в Персидском заливе.

По словам Рябкова, для того чтобы разрешить вопросы, необходимо дать шанс дипломатическим мерам. Он отметил, что ситуация усугубляется попытками различных сил нагнетать ситуацию в Персидском заливе и сложностями с выполнением СВПД.

Как сообщает ТАСС, Рябков выразил надежду, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. «Мы решительно поддерживаем усилия, направленные на деэскалацию вокруг Ирана и возвращение реализации СВПД в изначально согласованные рамки», — сказал он.