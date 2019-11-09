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Москва выразила надежду на вечное отсутствие ядерного оружия у Ирана

Ситуация с иранской ядерной программой вызывает озабоченность Москвы. Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

Он рассказал, что обсудил с замминистра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи тему Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ситуацию в Персидском заливе.

По словам Рябкова, для того чтобы разрешить вопросы, необходимо дать шанс дипломатическим мерам. Он отметил, что ситуация усугубляется попытками различных сил нагнетать ситуацию в Персидском заливе и сложностями с выполнением СВПД.

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Как сообщает ТАСС, Рябков выразил надежду, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. «Мы решительно поддерживаем усилия, направленные на деэскалацию вокруг Ирана и возвращение реализации СВПД в изначально согласованные рамки», — сказал он.

СВПД был принят в 2015 году после переговоров Тегерана с Россией, Китаем, Францией, Германией, США и Великобританией. В рамках плана Иран согласился сократить свои работы в ядерной сфере в обмен на снятие санкций.

В мае 2018 года США заявили, что выходят из ядерной сделки с Ираном и ввели экономические санкции против страны. В мае 2019 года Тегеран сообщил, что приостанавливает выполнение некоторых своих обязательств по СВПД. 5 ноября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в центрифуги на заводе по обогащению урана в Фордо начинается закачка газа.

Теги: Сергей Рябков, МИД, Иран, ядерная программа
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