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Moody's ухудшило до негативного прогноз по рейтингу Великобритании

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по суверенному рейтингу Великобритании со стабильного до негативного. Об этом сообщается на сайте агентства.

Как следует из текста сообщения, причиной пересмотра прогноза стало «ослабление институтов», повлекшее за собой серьезные проблемы в связи с Brexit. При этом Moody's подтвердило сам суверенный рейтинг страны на уровне Аа2. Как сообщили в агентстве, рейтинг поддерживается за счет экономической диверсификации, прочных основ денежно-кредитной политики королевства и гибкого рынка труда. В сообщении отмечается, что рейтинг ограничивает высокая долговая нагрузка страны и низкий рост производительности.

В предыдущий раз Moody's пересмотрело кредитный рейтинг Великобритани в сентябре 2017 года. Тогда агентство понизило его на одну ступень, с Aa1 до Aa2, со стабильным прогнозом. Главными причинами снижения в агентстве назвали ожидание ослабления государственных финансов в связи с Brexit.

В конце октября этого года страны Евросоюза поддержали решение продлить сроки выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года. Изначально предполагалось, что королевство выйдет из ЕС в марте 2019 года, но из-за разногласий об условиях Brexit между правительством и парламентом сроки сдвинули на 31 октября. Из-за споров с законодателями премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку. Ее место занял Борис Джонсон, выступавший за выход страны из Евросоюза в назначенные сроки. Однако законодатели приняли билль, обязывающий премьера просить отсрочки. 28 октября премьер согласился на отсрочку Brexit.

Теги: Moody’s, Великобритания
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