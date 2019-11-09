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На фоне протестов в Чили подожгли университет в Сантьяго

В столице Чили Сантьяго на фоне проходящих в стране протестов загорелся университет имени Педро де Вальдивии. Об этом сообщает телеканал 24 Horas.

По данным телеканала, речь идет о поджоге. Здание учебного заведения располагается неподалеку от площади Италии, где проходила многотысячная манифестация. Как сообщили в пожарной службе, в тушении возгорания принимали участие более двадцати пожарных расчетов, один пожарный получил ранения.

Фотогалерея 
Протесты против повышения цен на проезд в Чили. Фоторепортаж

Массовые протестные акции в разных городах страны начались в Чили в середине октября этого года. Поводом для протестов стало повышение цен на проезд в метрополитене. Впоследствии митинги переросли в беспорядки и столкновения с полицией. К 20 октября власти решили ввести комендантский час в столице страны Сантьяго и ее окрестностях.

Позже президент Чили Себастьян Пиньера из-за ситуации в стране отменил проведение саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен был пройти в Сантьяго 16 и 17 ноября.

Теги: Чили, протесты
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