В столице Чили ввели комендантский час на фоне протестов

Чилийские власти ввели комендантский час в большинстве районов столицы страны Сантьяго и ее окрестностях из-за массовых протестов, вызванных повышением цен на проезд в метро. Об этом сообщается в Twitter вооруженных сил Чили.

Комендантский час начнет действовать в провинциях Сантьяго и Чакабуко, а также муниципальных округах Пуэнте Альто и Сан-Бернардо. Он начнется в 22:00 (4:00 мск) и продлится до 7:00 (13:00 мск) следующего дня.

Позже президент Чили Себастьян Пиньера сообщил в своем Twitter, что принял решение о приостановлении повышения цен на проезд в метро.

6 октября в Чили цены на проезд на метро возросли в среднем на 30 песо ($0,042), после чего в стране начались акции протеста. По данным телеканала 24 Horas, участники протестных акций повредили несколько станций метро и сожгли несколько автобусов. 19 октября корпус карабинеров Чили сообщал о 308 задержанных в ходе акций протеста.