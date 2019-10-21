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Протесты против повышения цен на проезд в Чили. Фоторепортаж

В столице Чили Сантьяго ввели чрезвычайное положение на фоне протестов против повышения цен на проезд. Ранее там ввели комендантский час. В ходе протестов были задержаны более тысячи человек, есть погибшие
Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Цены на проезд в общественном транспорте повысили в начале октября. К примеру, в метро стоимость билета выросла с 800 до 830 песо (с $1,12 до $1,16)

Протесты стали активнее на прошлой неделе, когда полиция начала бороться с безбилетниками

Фото: Esteban Felix / AP

К 20 октября власти решили ввести комендантский час в столице страны Сантьяго и ее окрестностях — с 22:00 до 7:00 по местному времени

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

Во время акций протеста погибли​ три человека: двое умерли при пожаре в супермаркете американской сети Walmart в городе Сан-Бернардо, третий в тяжелом состоянии умер в больнице

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters
На территориях, где ввели комендантский час, действуют 1,5 тыс. военных
Фото: Jose Luis Saavedra / Reuters

Травмы получили более 60 полицейских

Фото: Esteban Felix / AP

В ходе протестов задержали около 1,5 тыс. человек

Фото: Esteban Felix / AP

В столичном регионе, а также городах Вальвидия и Антофагаста ввели режим чрезвычайного положения

Фото: Esteban Felix / AP
На фоне протестов власти Чили приостановили повышение цен на проезд
Теги: мультимедиа, Чили, протесты
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