Квартиру кировского экс-губернатора Белых выставили на торги

Федеральная служба судебных приставов выставила на торги квартиру в Перми, принадлежащую бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, которого осудили за взяточничество в феврале 2018 года.Об этом сообщается на сайте ведомства.

В извещении говорится, что квартира площадью 43,4 кв. метра находится в Перми на улице Механошина, дом 12. Начальная цена – 2 252 590 руб. Аукцион запланирован на 9 декабря, заявки принимаются до 29 ноября.

Ранее, 31 октября Росимущество выставило на торги часы экс-губернатора. Речь шла речь о наручных часах Blancpain Aqua Lung № 180/2005 Leman с корпусом серебристого цвета начальной стоимостью 469 766 руб. Торги состоятся 3 декабря.

В сентября ФССП уже выставляла на торги принадлежащие Белых автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска (901,7 тыс. руб.), наручные часы Blancpain Aqua Lung серебристого цвета в футляре (552,6 тыс. руб.) и Псалтырь 1779 года (2 тыс. руб.).