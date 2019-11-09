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Квартиру кировского экс-губернатора Белых выставили на торги

Федеральная служба судебных приставов выставила на торги квартиру в Перми, принадлежащую бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, которого осудили за взяточничество в феврале 2018 года.Об этом сообщается на сайте ведомства.

В извещении говорится, что квартира площадью 43,4 кв. метра находится в Перми на улице Механошина, дом 12.  Начальная цена – 2 252 590 руб. Аукцион запланирован на 9 декабря, заявки принимаются до 29 ноября.

Ранее, 31 октября Росимущество выставило на торги часы экс-губернатора. Речь шла речь о наручных часах Blancpain Aqua Lung № 180/2005 Leman с корпусом серебристого цвета начальной стоимостью 469 766 руб. Торги состоятся 3 декабря. 

Общество
Росимущество выставило на торги наручные часы Никиты Белых за ₽500 тыс.

В сентября ФССП уже выставляла на торги принадлежащие Белых  автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска (901,7 тыс. руб.), наручные часы Blancpain Aqua Lung серебристого цвета в футляре (552,6 тыс. руб.) и Псалтырь 1779 года (2 тыс. руб.).


Никита Белых был губернатором Кировской области с 2009 по 2016 год. В феврале 2018-го его приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 48 млн руб. за взяточничество. По информации следствия,  Белых получил от гражданина Германии Юрия Зудхаймера две взятки на €200 тыс. в обмен на покровительство в бизнесе, когда занимал должность губернатора.

Теги: ФССП, торги, Никита Белых, Пермь
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