Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним

Екатерина Белых сообщила о разводе со своим супругом, бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых, отбывающим срок по делу о коррупции. О подаче заявления на развод она заявила в видеоролике, опубликованном на странице женщины в Instagram.

«В связи с многочисленными угрозами, поступающими в мой адрес и в адрес моих коллег, мною и Никитой Юрьевичем было принято это сложное решение», — сообщила Екатерина Белых.

Она добавила, что не хотела бы допустить влияния ее правозащитной деятельности на судьбу мужа в заключении.

Как рассказывала сама Белых (урожденная Екатерина Рейферт), с губернатором Кировской области она была знакома с 2011 года, однако тесно они общаться стали в 2016 году, незадолго до ареста Никиты Белых. Расписались они уже тогда, когда политик оказался в СИЗО.

Белых приговорили к восьми годам колонии и штрафу в размере 48,2 млн руб. в феврале 2018 года. Экс-губернатора признали виновным по двум из трех вменяемых ему эпизодов взятки. По данным гособвинения, Белых получил от гражданина Германии Юрия Судгаймера (Зюдхаймера) две взятки в €200 тыс. каждая в обмен на покровительство двум принадлежащим ему компаниям. Белых задержали при получении части взятки в московском ресторане в июне 2016 года.