Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 64,43 (+0,31) Quote, 12:36
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,64) Quote, 12:36
Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова Общество, 22:25 Пост Песковой о приговоре Устинову пропал с сайта «Эха Москвы» Общество, 22:12 Дважды сорванный саммит Политика, 22:11 «Тоттенхэм» упустил победу в матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» Спорт, 22:02 «Локомотив» играет с «Байером» в первом туре Лиги чемпионов. Онлайн Спорт, 22:00 Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк Общество, 21:57 Приставы выставили на торги Псалтырь и часы Никиты Белых Общество, 21:41 СК начал проверку после гибели мужчины в Златоусте из-за взрыва гранаты Общество, 21:36 Минздрав ответил на сообщения о скачке смертности из-за онкологии Общество, 21:33 Во французском футболе со следующего сезона отменят Кубок лиги Спорт, 21:31 Трамп пообещал объявить о новых санкциях против Ирана в течение 48 часов Политика, 21:12 «Локомотив» назвал состав на матч Лиги чемпионов с «Байером» Спорт, 21:09 ФРС США снизила ставку второй раз подряд после десятилетней паузы Финансы, 21:01 Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте Политика, 20:59
Общество ,  
0 
Приставы выставили на торги Псалтырь и часы Никиты Белых
Все имущество экс-губернатора Кировской области, выставленное на торги, было изъято во время следственных мероприятий в 2016 году. В феврале 2018 года Белых приговорили к восьми годам колонии

Федеральная служба судебных приставов выставила на торги автомобиль и личные вещи экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом свидетельствует информация на сайте ФССП.

На торги выставлен Псалтырь 1779 года, изготовленный из дерева коричневого цвета, с начальной стоимостью 2 тыс. руб., наручные часы Blancpain Aqua Lung серебристого цвета в футляре (их начальная стоимость составляет 552,6 тыс. руб.). ФССП также выставила автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска, его начальная цена  — 901,7 тыс. руб.

Общество
СМИ сообщили об аресте одного из ключевых свидетелей по делу Никиты Белых

Адвокат Белых Андрей Грохотов подтвердил РБК, что все имущество экс-губернатора, выставленное на торги, было изъято в ходе следственных мероприятий в 2016 году. По словам юриста, Псалтырь 1779 года и часы — это подарок. «Никита Юрьевич, как известно, увлекается историей, ему дарили книги исторической направленности, часы. Сам он часы практически не носит», — сказал Грохотов.

Представитель Белых отметил, что не собирается обжаловать изъятие этого имущества у своего доверителя. Юрист уточнил, что автомобиль Nissan «очень старый». «Реальная цена намного ниже, но оценщики определили именно такую сумму — 900 тыс. руб.», — добавил он.

В феврале 2018 года Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн руб., его обвиняли во взятках на общую сумму €600 тыс. В апреле этого года защита Белых подала ходатайство об отсрочке выплаты штрафа на пять лет, до 2024 года. Просьба была связана с тем, что у экс-губернатора не было возможности выплатить всю сумму штрафа. Однако суд в Москве отказал Белых в отсрочке.

Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок. Его задержали при получении взятки летом 2016 года, после чего сняли с должности «в связи с утратой доверия».

Авторы: Юлия Выродова, Любовь Порываева
Теги: ФССП, Кировская область, Никита Белых, торги, имущество
Материалы по теме
Экс-губернатор Никита Белых попросил отсрочить выплату ₽48 млн штрафа
Общество
СМИ сообщили об аресте одного из ключевых свидетелей по делу Никиты Белых
Общество
Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter