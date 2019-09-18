Приставы выставили на торги Псалтырь и часы Никиты Белых

Все имущество экс-губернатора Кировской области, выставленное на торги, было изъято во время следственных мероприятий в 2016 году. В феврале 2018 года Белых приговорили к восьми годам колонии

Федеральная служба судебных приставов выставила на торги автомобиль и личные вещи экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом свидетельствует информация на сайте ФССП.

На торги выставлен Псалтырь 1779 года, изготовленный из дерева коричневого цвета, с начальной стоимостью 2 тыс. руб., наручные часы Blancpain Aqua Lung серебристого цвета в футляре (их начальная стоимость составляет 552,6 тыс. руб.). ФССП также выставила автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска, его начальная цена — 901,7 тыс. руб.

Адвокат Белых Андрей Грохотов подтвердил РБК, что все имущество экс-губернатора, выставленное на торги, было изъято в ходе следственных мероприятий в 2016 году. По словам юриста, Псалтырь 1779 года и часы — это подарок. «Никита Юрьевич, как известно, увлекается историей, ему дарили книги исторической направленности, часы. Сам он часы практически не носит», — сказал Грохотов.

Представитель Белых отметил, что не собирается обжаловать изъятие этого имущества у своего доверителя. Юрист уточнил, что автомобиль Nissan «очень старый». «Реальная цена намного ниже, но оценщики определили именно такую сумму — 900 тыс. руб.», — добавил он.