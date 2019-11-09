Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 08 ноя, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 08 ноя, 12:20
Квартиру кировского экс-губернатора Белых выставили на торги Общество, 01:27 Бывший президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу Политика, 01:19 Зеленский оценил разведение сил у Золотого Политика, 00:53 Будущая глава Еврокомиссии посоветовала ЕС выучить «язык силы» Политика, 00:44 В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра Общество, 00:42 Вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск самолет S7 вернулся в аэропорт Общество, 00:26 Комитет ГА ООН не одобрил инициативу России о переносе работы из США Политика, 00:15 В Калмыкии завели дело против чиновников из-за «установления» ее границ Общество, 00:10 В первый день на поезда в Крым продали около 4 тыс. билетов Общество, 00:01 Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства Политика, 08 ноя, 23:51 Почему опасно водить машину в пуховике РБК и Dunlop, 08 ноя, 23:49 Россияне забрали из Сбербанка почти ₽80 млрд за месяц Финансы, 08 ноя, 23:36 В МИДе заявили о претензиях США после развала ДРСМД Политика, 08 ноя, 23:25 В Москве задержали подозреваемых в похищении человека на Рублевке Общество, 08 ноя, 22:52
Общество ,  
0 
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

Гидрометцентр предупредил о желтом уровне погодной опасности в Москве и области из-за ветра 9 ноября, следует из данных на сайте ведомства.

Согласно информации центра, период предупреждения действует с 12:00 мск 9 ноября до полуночи 10 ноября. После 00:00 мск регион снова станет «зеленым». В сообщении отмечается, что желтый индикатор означает, что погода потенциально опасна, при зеленом предупреждение не требуется.

Ранее в Москве объявляли о желтом уровне погодной опасности из-за сильных порывов ветра 2 ноября. Он продлился до 21:00 4 ноября.  В столичном МЧС рекомендовали москвичам обходить шаткие конструкции и не прятаться от непогоды под деревьями.

Общество
Гидрометцентр предсказал «розовую» зиму

В пятницу Гидрометцентр также  сообщил о прогнозе погоды на предстоящую зиму. Согласно данным ведомства, она будет ненамного теплее климатической нормы, превышение составит около 1 градуса.
 

Теги: Гидрометцентр, желтый уровень, ветер, Москва
Материалы по теме
Гидрометцентр предсказал «розовую» зиму
Общество
Гидрометцентр допустил рекордные показатели по теплу по итогам года
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам «розовую» зиму
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter