В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

Гидрометцентр предупредил о желтом уровне погодной опасности в Москве и области из-за ветра 9 ноября, следует из данных на сайте ведомства.

Согласно информации центра, период предупреждения действует с 12:00 мск 9 ноября до полуночи 10 ноября. После 00:00 мск регион снова станет «зеленым». В сообщении отмечается, что желтый индикатор означает, что погода потенциально опасна, при зеленом предупреждение не требуется.

Ранее в Москве объявляли о желтом уровне погодной опасности из-за сильных порывов ветра 2 ноября. Он продлился до 21:00 4 ноября. В столичном МЧС рекомендовали москвичам обходить шаткие конструкции и не прятаться от непогоды под деревьями.

В пятницу Гидрометцентр также сообщил о прогнозе погоды на предстоящую зиму. Согласно данным ведомства, она будет ненамного теплее климатической нормы, превышение составит около 1 градуса.

