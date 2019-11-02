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Общество ,  
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МЧС предупредило жителей Москвы о порывах сильного ветра

В ночь со 2 на 3 ноября в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 12-17 м/c. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

По данным ведомства, ветер начнет усиливаться с 23:00 мск и сохранит силу на протяжении суток. В МЧС порекомендовали москвичам обходить шаткие конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями.

Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности до понедельника

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности, он будет действовать до 21:00 4 ноября. В Гидрометцентре также сообщили, что утром 3 октября на дорогах Подмосковья ожидается гололед. 2 ноября синоптики пообещали приход в столицу аномального субтропического тепла, в результате чего метеорологическая зима наступит в Москве только во второй половине месяца.

Теги: ГУ МЧС Москвы, погода
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