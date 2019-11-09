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Общество ,  
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В первый день на поезда в Крым продали около 4 тыс. билетов

По итогам первого дня продаж билетов на поезда в Крым компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) реализовала около 4 тыс. билетов. Об этом сообщил РБК представитель компании, которая является оператором направлений Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь. Ранее в компании сообщили, что в первые часы продаж было раскуплено больше половины билетов.

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Продажа билетов на поезда в Крым началась 8 ноября в 8:00 мск. Билеты поступили в кассы за 60 суток до того, как первые поезда отправятся на полуостров и обратно. Старт продаж произошел со сбоями: не все посетители сайта перевозчика смогли сразу их приобрести. В ГСЭ задержки при оформлении билетов объяснили большим количеством заказов.

В Крым будут ходить именные поезда дальнего следования «Таврия». Первый поезд из Санкт-Петербурга на полуостров отправится 23 декабря, поездка продлится 43 часа. Из Москвы первый поезд в Крым отправится 24 декабря, время следования составит 33 часа.

Теги: Крым, билеты, поезд
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