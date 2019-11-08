На поезда в Крым продали более 1,5 тыс. билетов

На поезда в Крым продали более 1,5 тыс. билетов

Больше половины билетов на поезда в Крым раскупили в первые часы продаж, говорится в поступившем в РБК сообщении компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), оператора направлений Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь.

«Более 1500 билетов проданы за 5 часов на пассажирские поезда c материковой России на Крымский полуостров и обратно», — сообщили в компании.

Продажи открылись 8 ноября в 08:00 мск, билеты появились в кассах за 60 суток до отправления первых поездов в Крым и обратно. В ГСЭ сообщали, что при оформлении билетов возможны задержки, это объяснили большим количеством заказов.

Первый поезд из Петербурга в Крым отправится 23 декабря, из Москвы — 24 декабря.