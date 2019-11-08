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Компания-оператор показала фото интерьера поездов в Крым
После запуска продажи железнодорожных билетов в Крым появились фотографии вагонов четырех типов, которые будут включены в составы, курсирующие из Москвы и Санкт-Петербурга на полуостров
Фото: grandtrain.ru

На сайте компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) появились фотографии интерьера вагонов в поездах, которые будут следовать с территории России в Крым по железнодорожной части Крымского моста.

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Как будут выглядеть вагоны пассажирских поездов в Крым. Фоторепортаж

Компания-оператор показала фото четырех типов: СВ (1Э), купе (2Э), штабной вагон (2К) и плацкарт (3Э). «В состав поездов, курсирующих по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, входят купейные и плацкартные вагоны. По маршруту Москва — Симферополь ходят двухэтажные поезда с вагонами купе и СВ», — говорится в сообщении.

Вагоны СВ оснащены душем и биотуалетами, а также телевизорами, кондиционерами, розетками 220В и USB. В купе расположены два нижних дивана шириной 60 см с индивидуальным освещением. В купе такого типа смогут ехать два человека.

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Вагоны купе оборудованы биотуалетами, кондиционерами, розетками 220В и USB. Там расположены две нижние и две верхние полки шириной 60 см с индивидуальным освещением. Здесь смогут ехать четыре человека, а также можно будет провозить мелких домашних животных.

Купе штабного вагона оснащены двумя нижними и двумя верхними полками по 60 см каждая с индивидуальным освещением. Вагоны этого типа дополнительно оснащены купе для багажа и специально оборудованными местами для лиц с ограниченными возможностями. Они оборудованы биотуалетами, кондиционерами, розетками 220В и USB. Там будет возможен провоз мелких домашних животных.

Плацкартные вагоны оборудованы кондиционерами, двумя биотуалетами, розетками 220В и USB. Верхние и нижние полки шириной 60 см каждая. Провоз домашних животных в плацкартных вагонах будет запрещен.

Продажи на поезда в Крым открылись 8 ноября в 08:00 мск. В ГСЭ сообщили, что при оформлении билетов возможны задержки, это объяснили большим количеством заказов. К 15:00 мск в ГСЭ сказали, что больше половины билетов (за 60 суток до отправления) на поезда в Крым раскупили в первые часы продаж.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Крым, поезда
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