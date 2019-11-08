Компания-оператор показала фото интерьера поездов в Крым

После запуска продажи железнодорожных билетов в Крым появились фотографии вагонов четырех типов, которые будут включены в составы, курсирующие из Москвы и Санкт-Петербурга на полуостров

Фото: grandtrain.ru

На сайте компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) появились фотографии интерьера вагонов в поездах, которые будут следовать с территории России в Крым по железнодорожной части Крымского моста.

Компания-оператор показала фото четырех типов: СВ (1Э), купе (2Э), штабной вагон (2К) и плацкарт (3Э). «В состав поездов, курсирующих по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, входят купейные и плацкартные вагоны. По маршруту Москва — Симферополь ходят двухэтажные поезда с вагонами купе и СВ», — говорится в сообщении.

Вагоны СВ оснащены душем и биотуалетами, а также телевизорами, кондиционерами, розетками 220В и USB. В купе расположены два нижних дивана шириной 60 см с индивидуальным освещением. В купе такого типа смогут ехать два человека.