Бабченко подтвердил информацию о переезде с Украины

Журналист Аркадий Бабченко подтвердил информацию о своем переезде с Украины за границу. Об этом он написал у себя в Facebook.

По его словам, до президентских выборов на Украине он написал в своем канале, что в случае если следующим президентом выберут «кандидата Х», то он начнет готовиться к переезду.

«Я сказал. Я сделал», — заявил Бабченко.

Бабченко пообещал, что приедет на Украину на американском танке M1 Abrams.

Информация о том, что Бабченко покинул Украину, появилась в выпуске программы журналиста Евгения Киселева «Кисельные берега» на YouTube 2 ноября. «К сожалению, Бабченко уехал из Украины — возможно, насовсем. Уж не знаем почему. То ли в Эстонию, то ли в Финляндию», — сообщали авторы передачи.