Журналист Евгений Киселев сообщил о переезде Аркадия Бабченко с Украины

Украинский журналист Аркадий Бабченко уехал из страны. Об этом сообщил журналист Евгений Киселев в видео «Понауехавшие. Русские эмигранты в Украине» в своей программе «Кисельные берега» на YouTube.

В ходе беседы Киселева с журналистом Сергеем Лойко последний назвал Бабченко «великим украинским блогером», на что ведущий сказал, что он «уже не украинский». «Ты не знаешь? Он уехал из Украины» — отметил Киселев.

Об отъезде Бабченко Киселев также сообщил в комментариях к ролику. «К сожалению, Бабченко уехал из Украины — возможно, насовсем. Уж не знаем почему. То ли в Эстонию, то ли в Финляндию», — уточняется в комментарии от имени канала «Кисельные берега».

В мае 2018 года власти Украины объявили об убийстве журналиста Аркадия Бабченко в подъезде его дома. Однако на следующий день глава СБУ Василь Грицак заявил, что убийство было инсценировано спецслужбами Украины, чтобы предотвратить реальное преступление и поймать его организаторов. По словам Грицака, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова тогда назвала историю с инсценировкой убийства журналиста «телевизионным спектаклем» и сказала, что журналиста «грубо использовали» спецслужбы Украины.