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В ВШЭ осудили высказывания профессора об «убогости» русского языка

Суждения профессора факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасана Гусейнова о русском языке спровоцировали агрессивную реакцию общественности, обиду и непонимание со стороны многих людей, сообщили РБК в пресс-службе университета по итогам рассмотрения дела комиссией по этике.

В конце октября Гусейнов на своей странице в Facebook назвал русский язык «убогим» и «клоачным». Позднее он пояснил РБК, что имел в виду то, как люди, СМИ, политики, юристы, правоохранительные органы пользуются языком. По его мнению «происходит глумление над здравым смыслом и над языком» во время судов над невиновными людьми. В частности он упоминал «дело 27 июля» и дело «Нового величия».

В ВШЭ была организована комиссия ученого совета по академической этике, которая приняла решение, что высказывания Гусейнова «следует признать вызывающими возражения по существу, имеющими излишне эмоциональную окраску и подчас носящими оскорбительный характер».

«Неоднократные непродуманные и безответственные высказывания и сообщения Гусейнова в публичном пространстве привели к волне негативной реакции в адрес НИУ ВШЭ в СМИ и социальных сетях, чем нанесли существенный ущерб деловой репутации университета», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Ректор ВШЭ ответил на слова профессора вуза об «убогости» русского языка

Ранее слова профессора оценили его коллеги. Так, декан факультета ВШЭ Михаил Бойцов не нашел в высказывании Гусейнова «никакого криминала», но признал неудачным подбор слов.

Ректор вуза Ярослав Кузьминов критически отнесся к посту профессора. Глава вуза заявил, что, по его мнению, ситуация с русским языком в стране не заслуживает «столь алармистских высказываний». Он напомнил, что преподаватель университета в публичном пространстве должен помнить и о репутации своих коллег.

Теги: русский язык, ВШЭ, новости РБК
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