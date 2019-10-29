Декан факультета ВШЭ оценил слова преподавателя об «убогом» русском языке

В словах профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, назвавшего русский язык «убогим» и «клоачным», нет никакого криминала, это не очень удачное высказывание, контекст которого был неправильно понят СМИ, заявил РБК декан факультета Михаил Бойцов.

«Во всем том, что касается беспокойства Гасана Чингизовича за состояние русского языка я не вижу никакого криминала, я вижу, правда, не очень удачный подбор слов и контекст, который был неправильно понят СМИ, которые обратили его эти характеристики к русскому языку как таковому, а не к некоторым явлениям, происходящем в современном русском языке», — сказал он.

Декан отметил, что по форме высказывание Гусейнова неудачно, тогда как о содержании можно спорить в зависимости от того, что там увидел читатель. Бойцов заявил, что видит в словах профессора беспокойство за состояние русского языка.

Внимание СМИ привлек пост Гусейнова в Facebook, в котором профессор пожаловался, что в Москве на прилавках не найти иностранной прессы, кроме как на «убогом клоачном» русском языке. По мнению профессора, причиной тому является «порядком одичавшая страна».