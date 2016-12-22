Власти Москвы не исключили пересмотра проекта по перестройке киноцентра

Проект застройки территории киноцентра «Соловей» на Красной Пресне может быть пересмотрен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Кузнецов отметил, что все необходимые для реализации проекта документы подписаны, однако окончательного решения пока нет. Собственники не раскрывают ни сроки строительства, ни детали проекта, поскольку он может быть серьезно изменен.

«Я думаю, что это проект среднесрочной перспективы», — отметил Кузнецов. По его словам, обсуждается возможность сохранения функционирующего киноцентра.

Главный архитектор отметил, что резонанс, вызванный возможным сносом «Соловья», непонятен. «В прошлом году на слушаниях по правилам землепользовании и застройки (ПЗЗ), которые я сам проводил, эта территория не вызывала никаких замечаний со стороны жителей», — рассказал Кузнецов.

В ноябре стало известно, что акционерное общество «Киноцентр» получило разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым центром на месте мультиплекса «Соловей». Предполагается, что на территории кинотеатра могут возвести комплекс общей площадью 83 тыс. кв. м, из которых 37,3 тыс. кв. м приходится на надземную часть. В Москомстройинвесте однако сообщили, что градостроительно-земельная комиссия города не рассматривала такой проект.

В ситуации обещал разобраться министр культуры Владимир Мединский. Он уточнил, что намерен направить соответствующий запрос мэру Москвы Сергею Собянину.