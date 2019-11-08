Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза. Об этом сообщается на сайте бундестага.

«Бундестаг не принимает решения. Заседание отменяется», — говорится в сообщении.

За закон проголосовали 133 человека, но на его приятие необходимо 355. Новая встреча пройдет 8 ноября.

Законопроект предполагает освобождение от требований газовой директивы для трубопроводов, построенных до мая 2019 года. Исключение не будет распространяться на российский газопровод «Северный поток — 2», так он был построен раньше этого срока.