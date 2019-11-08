NYT сообщила о планах Блумберга баллотироваться в президенты США

Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг планирует подать документы на участие в выборах президента США от Демократической партии, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, он может подать заявку уже на этой неделе. Его советник отметил, что Блумберг в течение нескольких недель обдумывал это решение, однако пока окончательно его не принял.

Газета сообщает, что экс-мэр направил своих сотрудников в штат Алабама, где до пятницы, 8 ноября, можно вступить в предвыборную гонку. Там они занимаются сбором необходимых подписей.

Помимо этого Блумберг позвонил ряду демократов, в том числе бывшему главе демократического большинства в сенате Гарри Рейду. Он рассказал им о том, что «серьезно рассматривает» возможность участия в гонке. Рейд сообщил изданию, что миллиардер не говорил прямо, что баллотируется в президенты, но «смысл звонка был ясен».