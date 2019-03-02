СМИ узнали о наборе Блумбергом волонтеров для президентской кампании

Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг провел первые собеседования с волонтерами для проведения избирательной кампании на предстоящих выборах президента США в 2020-м году. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Встречу с волонтерами в штате Айова и Нью-Гемпшир проводил советник Майкла Блумберга Кевин Шики.

«У Блумберга есть деньги и умные люди вокруг него, но они готовятся создать более крупный избирательный аппарат, чтобы конкурировать с другими кандидатами 2020 года, если он решит баллотироваться», — рассказал источник.

Майкл Блумберг был мэром Нью Йорка с января 2002 года по 31 декабря 2013 года. Он вышел из Демократической партии перед выборами мэра Нью-Йорка в 2001 году, потому как на выдвижение от этой партии было слишком много кандидатов. Блумберг был избран главой города от Республиканской партии в 2001 году, переизбрался в 2007 году как республиканец и как независимый кандидат — в 2009 году.

В прошлые президентские выборы в США, которые состоялись в 2016 году, Блумберг также рассматривал возможность участия в выборах. Тогда речь шла о возможности вступить в гонку в качестве независимого кандидата. Однако выдвижения так и не произошло.

В июне 2018 года телеканал CBS со ссылкой на источник сообщал, что бизнесмен рассматривает возможность участия в выборах президента США в 2020 году. В октябре того же года Блумберг снова вступил в Демократическую партию.

В декабре прошлого года Блумберг в эфире Radio Iowa заявлял, что намерен избавиться от своего бизнеса — информационно-аналитического агентства Bloomberg в том случае, если будет он будет баллотироваться на пост президента США.

В середине февраля издание Politico со ссылкой на членов Демпартии США, осведомленных о планах бизнесмена, сообщало о планах Майкла Блумберга направить $500 млн на то, чтобы не допустить избрания нынешнего президента США Дональда Трампа на второй президентский срок. Отмечалось, что средства планировалось потратить в двух случаях: либо Блумберг сам поборется за выдвижение в кандидаты от Демпартии, либо он не будет участвовать в гонке, но запустит «беспрецедентную» кампанию в пользу утвержденного кандидата.

Предстоящие выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.