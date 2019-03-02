Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,94 0,04 EUR Бирж. 74,88 -0,13 Brent 65,46 -0,98% USD Нал. 66,44 65,24 EUR Нал. 75,58 74,36 USD ЦБ 65,81 -0,08 EUR ЦБ 74,80 -0,16 EUR/USD 1,1364 -0,0012 BTC/USD Бирж. 3 919,30 2,40 IMOEX 2 478,01 -0,29% RTSI 1 187,35 -0,08% DJIA 26 026,32 0,43% Nasdaq 7 595,35 0,83%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 65,81 (-0,08) Quote, 01 мар, 12:37
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 74,8 (-0,16) Quote, 01 мар, 12:37
СМИ узнали о наборе Блумбергом волонтеров для президентской кампании Политика, 03:24 Трамп попросил КНР немедленно снять все пошлины с аграрной продукции США Политика, 02:56 США аннулировали визы у 49 связанных с Мадуро венесуэльцев Политика, 02:40 Кандидатов в директора Apple попытались обязать раскрывать свои убеждения Бизнес, 02:15 Организатор боя Александра Емельяненко прокомментировал его задержание Общество, 02:12 Над банками и ретейлом нависли гостарифы Финансы, 02:01 В США легкомоторный самолет врезался в здание жилого комплекса Общество, 01:34 Глава Дагестана отчитался о тушении пожара в селе Общество, 01:17 В аэропорту Лондона приостановили все полеты из-за инцидента с самолетом Общество, 00:54 Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине Политика, 00:53 Столичные власти согласовали митинг против изоляции российского интернета Политика, 00:37 Появилось видео задержания бойца Александра Емельяненко Общество, 00:23 Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei в США Политика, 00:11 Турция ответила на сообщения об отказе от американских систем ПВО Политика, 01 мар, 23:50
Политика ,  
0 
СМИ узнали о наборе Блумбергом волонтеров для президентской кампании

Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг провел первые собеседования с волонтерами для проведения избирательной кампании на предстоящих выборах президента США в 2020-м году. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Встречу с волонтерами в штате Айова и Нью-Гемпшир проводил советник Майкла Блумберга Кевин Шики.

«У Блумберга есть деньги и умные люди вокруг него, но они готовятся создать более крупный избирательный аппарат, чтобы конкурировать с другими кандидатами 2020 года, если он решит баллотироваться», — рассказал источник.

Майкл Блумберг был мэром Нью Йорка с января 2002 года по 31 декабря 2013 года. Он вышел из Демократической партии перед выборами мэра Нью-Йорка в 2001 году, потому как на выдвижение от этой партии было слишком много кандидатов. Блумберг был избран главой города от Республиканской партии в 2001 году, переизбрался в 2007 году как республиканец и как независимый кандидат — в 2009 году.

В прошлые президентские выборы в США, которые состоялись в 2016 году, Блумберг также рассматривал возможность участия в выборах. Тогда речь шла о возможности вступить в гонку в качестве независимого кандидата. Однако выдвижения так и не произошло.

В июне 2018 года телеканал CBS со ссылкой на источник сообщал, что бизнесмен рассматривает возможность участия в выборах президента США в 2020 году. В октябре того же года Блумберг снова вступил в Демократическую партию.

В декабре прошлого года Блумберг в эфире Radio Iowa заявлял, что намерен избавиться от своего бизнеса — информационно-аналитического агентства Bloomberg в том случае, если будет он будет баллотироваться на пост президента США. 

В середине февраля издание Politico со ссылкой на членов Демпартии США, осведомленных о планах бизнесмена, сообщало о планах Майкла Блумберга направить $500 млн на то, чтобы не допустить избрания нынешнего президента США Дональда Трампа на второй президентский срок. Отмечалось, что средства планировалось потратить в двух случаях: либо Блумберг сам поборется за выдвижение в кандидаты от Демпартии, либо он не будет участвовать в гонке, но запустит «беспрецедентную» кампанию в пользу утвержденного кандидата.

Предстоящие выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

Теги: выборы президента США, Майкл Блумберг, избирательная кампания
Материалы по теме
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг подарил альма-матер $1,8 млрд
Общество
Блумберг пожертвует $15 млн после выхода США из соглашения по климату
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter