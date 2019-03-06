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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Политика ,  
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Блумберг ответил на сообщения о планах участвовать в президентской гонке
О том, что бизнесмен набрал волонтеров для избирательной кампании, со ссылкой на источники сообщал канал CNBC News

Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг сообщил, что он не собирается баллотироваться в президенты США. Его заявление опубликовано на сайте подконтрольного ему агентства Bloomberg.

Участвовать в этой кампании предпринимателя, по его словам, убеждали многие люди. «Некоторые говорили мне, что для победы в качестве кандидата (среди других желающих участвовать в гонке в партии. — РБК) от демократов мне нужно изменить свои взгляды, чтобы соответствовать опросам. Но я слышу это всю мою политическую карьеру», — рассказал бизнесмен.

Чтобы иметь возможность участвовать в кампании он баллотировался три раза, напомнил Блумберг, заметив, что каждый раз он выигрывал. Это, по мнению предпринимателя, «в немалой степени» было обусловлено тем, что он «никогда не держал нос по ветру, чтобы решить, во что ему верить». «Я не такой человек, и я не думаю, что это то, чего хотят избиратели от лидера», — отметил Блумберг, подчеркнув, что​ «им нужен кто-то, кто будет с ними наравне, даже когда они не согласны, и тот, кто способен предлагать практические, разумные и амбициозные идеи, а также результативно решать проблемы».

Вместе с этим миллиардер отметил, что «никогда не скрывал» своей убежденности в том, что нынешний президент США Дональд Трамп «представляет собой угрозу» для Штатов, и что «крайне важно», чтобы Демократическая партия выдвинула на выборы политика, который сможет победить американского лидера.

«Я знаю, что нужно для запуска выигрышной кампании, и каждый день, когда я читаю новости, я все больше разочаровываюсь из-за некомпетентности Белого дома. Я знаю, что мы как страна можем добиться большего успеха. И я верю, что я победил бы Дональда Трампа на выборах. Но я ясно осознаю, насколько трудно стать кандидатом от демократов при такой конкуренции», — добавил Блумберг.

Материал дополняется.

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