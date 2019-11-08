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Россия прислушалась к мнению других стран по переносу сессии комитета ООН

Россия прислушалась к мнению других государств по вопросу переноса заседаний первого комитета Генассамблеи и комиссии по разоружению ООН из Нью-Йорка. Об этом заявил зампостпреда России при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов, сообщается на сайте диппредставительства.

«Мы прекрасно осознаем, что по различным причинам ряду делегаций принять подобное решение непросто», — сказал он.

Белоусов отметил, что в связи с этим российская делегация пошла навстречу мнению тех государств, которые поддерживают инициативу Москвы, но не хотят принимать решение о переносе места проведения заседаний слишком торопливо.

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Он добавил, что Россия предлагает поэтапный подход к решению проблемы. Белоусов также предложил генсеку и секретариату ООН принять дополнительные меры по урегулирования проблемы с визами российских делегатов.

Однако первый комитет Генассамблеи ООН проголосовал против предложения российской стороны рассмотреть возможность отмены заседаний комиссии по разоружению в 2020 году, передает ТАСС.

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В конце октября Россия предложила в 2020 году рассмотреть вопрос о том, чтобы перенести заседания первого комитета Генассамблеи и комиссии по разоружению ООН за пределы США. Причиной стали проблемы с невыдачей американских виз членам российской делегации, которые в конце сентября хотели поучаствовать в работе 74-й Генассамблеи. В Кремле называли эту ситуацию неприемлемой и тревожной и заявляли, что это решение требует «жесткого ответа» от России и ООН.

Теги: ООН, визы, заседания, перенос
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