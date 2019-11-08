Россия прислушалась к мнению других стран по переносу сессии комитета ООН

Россия прислушалась к мнению других стран по переносу сессии комитета ООН

Россия прислушалась к мнению других государств по вопросу переноса заседаний первого комитета Генассамблеи и комиссии по разоружению ООН из Нью-Йорка. Об этом заявил зампостпреда России при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов, сообщается на сайте диппредставительства.

«Мы прекрасно осознаем, что по различным причинам ряду делегаций принять подобное решение непросто», — сказал он.

Белоусов отметил, что в связи с этим российская делегация пошла навстречу мнению тех государств, которые поддерживают инициативу Москвы, но не хотят принимать решение о переносе места проведения заседаний слишком торопливо.

Он добавил, что Россия предлагает поэтапный подход к решению проблемы. Белоусов также предложил генсеку и секретариату ООН принять дополнительные меры по урегулирования проблемы с визами российских делегатов.