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Бизнес ,  
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СМИ сообщили о планах Гуцериева выкупить полный пакет акций КТК

Принадлежащая группе компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева Kilton Overseas Limited сообщила, что направила в Центробанк оферту миноритарным акционерам Кузбасской топливной компании с предложением выкупить 53,85% акций КТК, передают «Ведомости».

В документе отмечается, что в настоящий момент 23,35% компании находится в распоряжении Daenia Holdings Limited и 24,6% у Millfast Trading Limited, которые принадлежат партерам бизнесмена Гуцериева Искендеру Халилову и Виктору Пичугову. О других акционерах не сообщается.

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«Сафмар» Гуцериева назвал фальшивкой материал Reuters о долге в ₽1 трлн

В мае стало известно, что подконтрольные Михаилу и его сыну Саиду Гуцериеву кипрские офшоры увеличили с 2,12 до 18,9% свой пакет акций в Кузбасской топливной компании.

18 октября Kilton Overseas Limited выкупила 27,24% пакета акций КТК у Prosperity Capital Management. Сумма сделки составила $82,9 млн, или 196,27 руб. за акцию в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату сделки. Компания также заявила о планах купить остальные акции Кузбасской топливной компании по цене сделки с PCM.


 

Теги: Михаил Гуцериев, КТК, «Сафмар»
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