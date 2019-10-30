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Гуцериев выкупил у PCM пакет акций Кузбасской топливной компании

Принадлежащая бизнесмену Михаилу Гуцериеву группа «Сафмар» выкупила 27,24% пакета акций Кузбасской топливной компании (КТК) у Prosperity Capital Management. Об этом сообщается на сайтах группы и компании.

Сделка состоялась 18 октября 2019 года, акции приобрела принадлежащая группе «Сафмар» кипрская компания Kilton Overseas Limited. Сумма сделки составила $82,9 млн, или 196,27 руб. за акцию в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату сделки. Kilton Overseas Limited также намерена сделать обязательное предложение о приобретении всех остальных акций Кузбасской топливной компании по цене сделки с Prosperity Capital Management в соответствии с российским законодательством.

Бизнес
Михаил Гуцериев и его партнеры вдвое увеличили угольные активы

В мае сообщалось, что подконтрольные Михаилу и его сыну Саиду Гуцериеву кипрские офшоры увеличили с 2,12 до 18,9% свой пакет акций в Кузбасской топливной компании. Еще около 50% в компании получили их партнеры — Искендер Халилов и Виктор Пичугов.
 

Теги: топливо, Михаил Гуцериев, Кузбасс
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