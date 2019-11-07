В Instagram Анастасии Заворотнюк появилась новая фотография с мужем

В аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография с ее мужем, фигуристом Петром Чернышевым.
Публикация представляет собой галерею из нескольких кадров, которая открывается фотографией актрисы с мужем. За ней следуют снимки Чернышева и Татьяны Навки, снятые во время представлений.
В сопроводительной надписи к публикации напоминается, что 7 ноября этого года состоится московская премьера шоу «Аленький цветочек», в котором участвует Чернышев.
«От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема!» — говорится в подписи к фотографиям.